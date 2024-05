Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sema Nur Koçaker, ulusal ve yerel basın temsilcileri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ramazan Yıldızgörür, çalıştayı düzenlemelerindeki amacın İletişim Fakültesi akademisyenleri, öğrencileri ve basın mensuplarından oluşan üç paydaş grubun yarattığı sinerjiyle ileride yapılacak projeleri planlamak olduğunu söyledi.

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ramazan Yıldızgörür, “İletişim Fakültesi Dekanları, öğrencileri ve değerli basın mensupları ile bir araya gelerek bu 3 paydaş grubun yarattığı sinerjiyi ve bu 3 paydaş grubun bir araya gelerek ilerisi için yapılan projeleri başlatmak için bu çalıştayı düzenledik. Şöyle bir araştırma yaptım acaba yerel medya ile ilgili yapılan uluslararası ve Türkiye çapında ki akademik çalışmalar neler söylüyorlar bu konu üzerine derleme çalışması yaptım. Bu çalışmalarda önemli bulgular var. İnsanları internet haberlerini takip eden insanların yüzde 61’i yerel gazeteleri takip edildiğini söyleniyor bu rakam ciddi bir oran. İnsanların yerel haberlere ulusal haberlerle kıyaslamada daha fazla güvendiği bir sonuç ortaya çıkıyor buda güvenirlik açısından önemli bir bulgu. Türkiye’de yapılmış bir araştırma şunu göstermiş. Türkiye’de internet kullananların yüzde 75’i yerel haberleri takip edildiği ifade ediliyor. Bu oran yerel medyanın takip edilmesi konusunda önemli bir sonuç. Yerel gazeteciliğin toplumsal katılımı ve yerel topluluklarda da bağ kurmayı teşvik ettiğini ortaya koymuş. Bu oranları açıklamamın sebebi yerel medyada çalışan arkadaşlarımızın bunları düşünmelerini istiyorum. 2021 yılında İngiltere’de yapılan bir araştırmada yerel gazeteciler bölgede ki önemli sorunlara dikkat çekerek çözüm önerileri sunarak sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini güçlendirir ve toplumsal işleyişe katkı sunar. Dünya Bankasının 2021 yılında yayınladığı bir raporda bölgesel işletmeleri ve girişimleri tanıtarak ve destekleyerek yerel ekonomiyi güçlendirir bu konuda çok önemli bir işlev. Uluslararası para fonu 2021 yılında araştırma sonucuna ulaşmış yerel gazeteciliğin şeffaflığı ve hesap verilebilirliği arttırarak yatırımları teşvik ederek ve bölgesel kalkınmayı sağlayarak istikrarlı bir ekonomik uluşmasına katkı sunmaktadır. Bu araştırmaların çoğu uluslararası araştırmalar. 2021 yılında yayınlanan bir raporda yerel gazetecilik, yerel kurumları yani bu belediye olabilir, valilik olabilir yada haber konusu getirdiğimiz herhangi bir kurum olabilir. Bu kurumları sorgulayarak şeffaflığı teşvik ederek demokrasinin işleyişi için hayati bir önem taşır” diye konuştu.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, İletişim Fakültesi ev sahipliğinde yerel basının sorunlarının masaya yatırıldığı verimli bir çalıştayı düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İletişim Fakültelerin bulundukları şehrin gelişiminde önemli bir lokomotif güç olduğunu belirten Prof. Dr. Şentürk, Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak şehrin sosyo-kültürel gelişimi ve dönüşümü için gayret sarf ettiklerinin altını çizdi.

Dekan Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, “Yerel basın çok kıymetli. Gazeteciliğin ne kadar kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum. Bunu hep anlatırım. Gazetecilik benim çocukluk hayalimdi ama gazeteci olamadım halka ilişkiler eğitimi aldım haber yazmayı gazetelerde staj yapmayı çok keyifle gerçekleştirdim özellikle yerel gazetelerde başlamıştım. Yerel basının kıymeti tartışılmaz. İletişim Fakülteleri şehrin her anlamda gelişmesinde katkı sağlayan birimlerdir. Bizlerde genç bir fakülte olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret göstereceğiz. Dekanlık görevimin ilk cümlesi şuydu bozkırın ortasında nilüferler yetiştireceğiz ve bu nilüferler yetişmeye başladı bile aslında. Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi var diyecekler. Yerel basın toplumsal bağının güçlendirilmesine katkı sağlıyor. Demokrasinin tesis edilmesinde ve ulusal basında önemli olduğunu düşünüyorum. Yerelde halkın bilgilendirilmesi ve kamu kuruluşlarıyla ilişkileri hesap verebilirliği sağlaması açısından çok kıymetli. Yozgatlılar yerel gazeteleri inanılmaz bir şekilde takip ediyorlar. Ekonomik kalkınma için çok önemli. Çeşitlilik ve çoğunluğu temsil eder ve buda yine yerel basının kıymetli olmalarından. Eğitime katkıları önemli bundan sonra ki süreçte staj ve işbirliği protokolü ile öğrencilerimizin işi yerel basından başlayarak daha sonra ulusal kanallarda öğrenmesi ve mutfağında pişerek öğrenmesini çok istiyorum. Yapılan her etkinlik aklımızda kalan her cümle hayatımıza dokunan her kişi iletişim fakültesi için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Sena Kösedağ “Yerel Basının Dünü Bugünü ve Geleceği”, TRT Haber Yayın Editörü Burcu Oral “Bir Elin Nesi Var? Yerel Medya ile Sesi Var”, Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şafak Etike ve İletişim Fakültesi öğrencisi Kardelen Akyıl ise “Yozgat’ta Yerel Medya İzleme” konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Sena Kösedağ “Yerel Basının Dünü Bugünü ve Geleceği” konusunda yaptığı bilgilendirmede, “Akademide yerel basınla ilgili çalışma yapan hocalarımızın sayısı çok az bu konuda yapılan araştırmalarda çok az. Mehmet Ramazan hocamız bazı veriler sundu. O verilere baktığımızda genelde yabancı akademisyenler tarafından ya da yabancı kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalar olduğunu gördük. Çünkü ülkemizde akademide olan bu ilgisizlik, yerel basını geri planda bırakma anlayışı aslında birkaç kesimde daha var. Yerel idarelerde de var. Üçüncü halkta var. Dördüncü mesleğin içinden gelen basın meslek örgütleri ve gazeteciler var. Ülkemizde yerel basını destekleyen, ayakta tutan tek yapı bana göre merkezi hükümetler” dedi.

Kösedağ konuşmasında, “Ülkemizde gazetecilik devlet eliyle başladı. İlk gazeteler devlet desteğiyle çıkarıldı. Ta ki 1860 yılına kadar. 1860 yılında ülkemizde çıkan üçüncü gazete, Agah Efendi tarafından çıkarılmıştır ki kendisi de bir Yozgatlıdır. Türkiye’de özel gazeteciliğin başladığı yıllardır. İşte ülkemizde yerel gazetecilerin zorlukları Tercümân-ı Ahvâl ile başlıyor. Meslekten yetişmiş muhabirin, matbaada çalışmış insanların olmadığı. Kağıt ve mürekkep sıkıntısının ciddi manada yaşandığı. Matbaa diyebileceğimiz araç gereçlerin temin edilemediği bir yerel gazetecilik anlayışı 2000’li yıllara kadar maalesef devam etti. Ülkemizde çıkan ilk gazeteler İstanbul, Ankara ve İzmir merkezlidir. Daha sonra 1864 yılında eyalet sisteminden vilayet sistemine dönülmesi ile Osmanlıda idari bir değişiklik oldu. Her vilayete bir matbaa kurulma kararı hükümet tarafından alındı. Yerel gazetecilik Anadolu’nun çeşitlik illerinde yapılmaya başladı. Konya’da, Kayseri’de’ Bursa’da açıldı. Yanılmıyorsam 1910 yılında Yozgat’ta ilk gazeteler çıkmaya başladı. Gazeteciği ilk başlatanda devlet eliydi. Daha sonra Anadolu’ya yaygınlaşmasının nedeni de devlet organlarıdır. Matbaacılığı öğrettiler, gazeteciliği öğrettiler. Çok partili sisteme geçilene kadar birçok ilde devlet eliyle çıkan gazeteler var. Bu gazeteler toplumsal yaşantıyı hareketlendiren, yine kültürel çeşitliliği zenginleştiren, halka haber ulaştıran aynı zamanda da halkın sorunlarını gündeme getiren çok önemli bir işlev görmüştür. Buna rağmen çok ciddi zorluklar yaşamıştır” ifadelerini kullandı.

Çalıştayda yerel basın temsilcileri söz alarak deneyimleri aktararak yerel basının yaşadığı sorunlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan konuşmasında, yerel basının sorunlarına değindi. Kayhan, “22 yıldır İleri Gazetesi’nde gazetecilik yapıyorum. Aynı zamanda grafik tasarımcısıyım. Yerel basının en büyük gider kalemi yüksek baskı maliyetidir. Her ne kadar gazeteler internet sitelerinde haberlerini okuyucularına ulaştırsa da insanlar basılı gazeteyi eline almak istiyor. Gazetede kağıdı dövizle satıldığı için baskı için son yıllarda fiyatı bir hayli yükseldi. Geçtiğimiz yıllarda nitelikli personel sıkıntısı yaşıyorduk. Yozgat’taki personel açığı Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunları sayesinde kapanmaya başladı. Bu anlamda iletişim fakültemizin Yozgat basınına büyük faydası oldu. İletişim mezunlarına uygulama yaptırarak mesleğin detaylarını öğretmeye çalışıyoruz. Bugün İleri Gazetesi’nde altı iletişim fakültesi mezunu çalışıyor. Yerel basın ve iletişim fakültesi arasında köprü kurulması açısından bu Yerel Basın Çalıştayı çok önemlidir. Sektörde kaliteli içeriklerin üretilmesi için bu tür çalışmaların devam etmesini istiyoruz” dedi. Alpaslan Demir