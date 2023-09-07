Türk sinemasının usta oyuncusu hemşehrimiz Altan Erkekli, Galaksi Yapım imzasını taşıyan ve Uygur Akkaya tarafından yazılıp yönetilen "Dünya Malı Eksi Bir" adlı filmde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu heyecan verici macera komedi filmi, Türkiye ve Kıbrıs'ta aynı anda gösterime girecek.

"Dünya Malı Eksi Bir" İstanbul ve Kıbrıs'ta çekilen sahnelerle büyüleyici bir atmosfer sunarken, Yozgatlı sevilen usta oyuncu Altan Erkekli'nin yanı sıra Mustafa Üstündağ, Erkan Köse, Latif Koru, Gözde Asena Tuğal, Damla Aslanalp, Turgay Tanülkü, Serhat Özcan, Ekrem Can Arslandağ, Kenan Doğan Ciniviz, Cem Cücenoğlu ve Ali Emrah Sürtal gibi başarılı oyuncuları bir araya getiriyor.

Film, Türk sinemasının güçlü kadrosu ve keyifli senaryosuyla izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunmaya hazırlanıyor. "Dünya Malı Eksi Bir" filminin afişleri yayınlandı ve sinemaseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Yozgatlı değerlerden biri olan Altan Erkekli'nin de oyuncu kadrosunda yer aldığı "Dünya Malı Eksi Bir" filmi, sinema tutkunları için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Film, komedi ve macerayı ustalıkla birleştirerek izleyicilerini güldürmek ve eğlendirmek amacıyla yola çıkıyor. Türk sinemasının bu yeni başyapıtı, vizyona girdiği anda büyük ilgi görmesi bekleniyor. (Melike Aslı Arslan)