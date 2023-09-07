Yozgatlı başarılı nakavt oyuncusu İsmail Uzuner’in kim olduğu araştırılırken hakkında bulunan bilgileri derledik. İsmail Uzuner’in kim olduğunun detayı haberimizde:

BAŞARILI SPORCU İSMAİL UZUNER KİMDİR?

1985 Yozgat doğumludur. İki yaşında İstanbul’a gelen Uzuner, 1995 yılında henüz on yaşındayken spora başladı. Spor hayatına Kung Fu ile başlayan İsmail Uzuner, 3 yıl boyunca Kung Fu yaptı. İlerleyen zamanlarda Wushu Tao stilinde müsabakalara çıkmış ve 7 yıl üst üste şampiyon oldu. Sanda dalında ise 2012'de Avrupa ikincisi, 2013'de Dünya üçüncüsü ve 2014'de Avrupa Şampiyonu oldu. Wushu Tao’dan sonra spora Sanda, MuayThai ve Kick Boks ile devam etti.

İsmail Uzuner, “Yüregin Kadar” yarışmasına katılmasının ardından dikkat çeken isim oldu.

“Hayatındaki insanların sana güvenebilmesi için gereken ilk adım, senin kendine güvenmendir” mottosunu kendisine felsefe edindiğini söyleyen İsmail Uzuner, kendisini “Korkak biri değilsen savaşırsın ve iyiysen kazanırsın” sözleriyle ifade ettiğini aktardı. (Melike Aslı Arslan)