Milli tekvandocu hemşehrimiz Enbiya Taha Biçer, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Milli tekvandocu Enbiya Taha Biçer, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 87 kiloda finalde Norveç'ten Richard Andre Ordemann'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Başkent Belgrad'da devam eden organizasyonun ikinci gününde, erkekler 87 kiloda Enbiya Taha Biçer, yarı finalde Yunanistan'dan Vasileios Tholiotis'i yenerek finale yükseldi.

Final müsabakasında ise Enbiya Taha Biçer, Norveç'ten Richard Andre Ordemann'ı rahat bir şekilde yenerek altın madalyaya ulaştı.

“TÜRKİYE'NİN GURURU, YOZGAT'IN ÖVÜNÇ KAYNAĞI”

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Milli tekvandocu Enbiya Taha Biçer için tebrik mesajı yayınladı.

Milletvekili Akgül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Avrupa Taekwondo Şampiyonasında final müsabakasında Norveçli rakibini yenerek altın madalya kazanan ve Avrupa Şampiyonu olan Milli Tekvandocumuz, Bozok Yaylasının gururu Enbiya Taha Biçer'i yürekten kutluyorum. Başarıların daim olsun Şampiyon” ifadelerini kullandı.