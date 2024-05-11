Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 08 Mayıs 2024 tarihinde Yozgat’ta DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik 2 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 1 şüpheli bir kişi yakalanıp gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs 10 Mayıs 2024 tarihinde çıkarıldıkları tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bugüne kadar yapılan operasyonlar ile DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne savaşçı temin eden ve örgütsel yapılanma içerisinde bulunan uyuyan hücrelere büyük bir darbe vurulmuş olup, terör örgütleri ile mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.