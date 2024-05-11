Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerin evlilik kredisinin ilk ödemelerinin 21 Mayıs itibarıyla yapılacağını duyurdu. Bakan Göktaş, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sağlanacağını belirtti.

Bakan Göktaş, açıklamalarında şunları dile getirdi: "Aile ve Gençlik Fonu’nu Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdik. Bu aslında Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği önemin de en somut örneklerinden bir tanesi. Bu fonu biz kanunla birlikte hayata geçirdik. 48 ay vadeli 150 bin TL kredi desteği sağlıyoruz. Bu oldukça büyük bir ilgi gördü ve görmeye devam ediyor."

Bakan Göktaş, evlilik kredisine dair detayları da paylaşarak, "Pilot proje olarak deprem bölgesinden başlattık. Gençlerimize motivasyon oluşturmak ve evlilik sürecinde destek olmak için bu fonu öncelikle Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep’in de Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden başladık. En çok başvuruyu da Hatay’dan aldık. Bugün itibariyle fona başvuran 8 bin 563 çiftimiz var. Bugüne kadar şartları sağlayan yaklaşık 2 bin 13 gencimize de evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi verdik" dedi.

Göktaş, son olarak, "Resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerimizin kredi ödemeleri, 21 Mayıs itibarıyla hesaplarına geçmeye başlayacak. Şimdiden gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun" diye ekledi.