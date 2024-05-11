Dolandırıcılar, kasko ve trafik sigortası gibi zorunlu hizmetleri kullanarak yeni tuzaklar kuruyorlar. Sahte acente görüntüsü veren ve 0850'li hatlarla kurulan çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşlara yüksek indirim vaadiyle yaklaşarak onları dolandıran dolandırıcıların sayısı artıyor.

Sabah’ta yer alan habere göre; Sigorta Acenteleri Derneği (SAD) Başkanı Ayhan Çalık, vatandaşları bu konuda uyararak, kasko alacak olanların yüzde 50 gibi yüksek indirim vaatlerine aldanmamaları gerektiğini vurguladı.

Her yıl milyonlarca araç sahibinin zorunlu olarak yaptırmakla yükümlü olduğu trafik sigortası ve kasko, milyarlarca liralık bir ekonomik hacme sahipken, dolandırıcılar da bu alanda yeni yöntemler geliştirerek vatandaşları mağdur etmeye devam ediyorlar.

SAD Başkanı Çalık, vatandaşların dikkat etmesi gereken noktaları açıklarken, araç sahiplerine resmi internet siteleri üzerinden teklif almayı öneriyor ve çağrı merkezlerinden gelen şüpheli aramalara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Çalık ayrıca, dolandırıcıların güven kazanmak için resmi acentelerin isimlerini kullandığını da ifade ederek, "İnternet sitelerinde yapılan fiyat sorgulamalarında bilgilerinizi paylaşırken dikkatli olunmalı. Ayrıca, bilinmeyen numaralardan gelen çağrılara itibar etmemek önemlidir" dedi.

Dolandırıcılık vakalarının artmasıyla birlikte Türkiye Sigorta Birliği'ne yapılan şikayetlerin de arttığını belirten Çalık, vatandaşları bu konuda daha dikkatli olmaya çağırdı.

İnternet üzerinden fiyat araştırması yapan vatandaşlar, "en uygun trafik sigortası" veya "en uygun kasko" gibi aramalar yaptığında, tarayıcılarında ilk sıralara çıkan siteler dolandırıcılara ait olabiliyor. Bu sahte siteler, teklif formu dolduran vatandaşlara telefonla ulaşarak bilgilerini ele geçiriyor ve kendilerini sigorta şirketinden arıyormuş gibi göstererek ödemeleri almaya çalışıyorlar.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük ise trafik sigortasının zorunlu bir sigorta olduğunu hatırlatarak, bu tür dolandırıcılıkların önlenmesi için vatandaşların savcılıklara suç duyurusunda bulunmalarını önerdi. Ayrıca, e-Devlet üzerinden Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne girerek poliçelerinin geçerliliğini kontrol edebileceklerini de ifade etti.