Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçede çiftlikleri ziyaret ederek sahte para, hayvan hırsızlığı ve meydana gelebilecek dolandırıcılıklara karşı hayvan sahiplerini uyardı.

Hayvan Sahipleri Uyarıldı

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Ekipler tarafından hayvanların çalıntı ihtimaline karşı hayvanların kulak küpeleri kontrol edilerek, şüpheli şahısların kimlik sorgulamaları yapıldı.

Hayvan Sahipleri Uyarıldı4

Çiftliklere de ziyaretler gerçekleştiren jandarma ekipleri havyan sahiplerini bilgilendirdi.

Hayvan Sahipleri Uyarıldı2

Vatandaşlara; meydana gelebilecek hayvan hırsızlığı, sahte para ve benzeri yöntemler ile dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunan ekipler, her türlü şüpheli görülen olaylarda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranmasını istendi.

Muhabir: Alpaslan Demir