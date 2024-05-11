Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçede çiftlikleri ziyaret ederek sahte para, hayvan hırsızlığı ve meydana gelebilecek dolandırıcılıklara karşı hayvan sahiplerini uyardı.

Ekipler tarafından hayvanların çalıntı ihtimaline karşı hayvanların kulak küpeleri kontrol edilerek, şüpheli şahısların kimlik sorgulamaları yapıldı.

Çiftliklere de ziyaretler gerçekleştiren jandarma ekipleri havyan sahiplerini bilgilendirdi.

Vatandaşlara; meydana gelebilecek hayvan hırsızlığı, sahte para ve benzeri yöntemler ile dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunan ekipler, her türlü şüpheli görülen olaylarda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranmasını istendi.