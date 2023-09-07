Dernek Başkanı Arif Bolat, Her ay olduğu gibi 11 paket Hacı Bektaşı Veli üniversitesi memurlarından, 4 paket enerji piyasası düzenleme kurumu çalışanı Murat Erdoğan aracılığıyla, 1 paket köyde olmak üzere toplam 16 gıda yardım paketi dağıtımı, hayırsever köylü 10 bin lira bağışlaması sonucu 8 ihtiyaç sahibi çocuğa bin 250 lira dağıtımı ve 1 adet kurban paylar halinde dernek tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımları yapıldığını söyledi.

Başkan Bolat yaptığı açıklamada, “Değerli Kazankayalılar ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanlarında olmak adına, lütfen ama lütfen derneğimizi yalnız bırakmayarak, yardımlarımızı ve bağışlarımızı esirgemeyelim. Eliniz hep derneğimizin üstünde olsun. Allah yapmış olduğumuz ve yapacağımız yardımları, şimdiden kabul ve makbul eylesin inşallah. Rabbim yardım ve bağışta bulunanların hanelerine huzur, kazançlarına bereket versin. Emeği geçenlerden ve çaba gösterenlerden Allah binlerce kez razı olsun” ifadelerini kullandı. (Mustafa Babayiğit)