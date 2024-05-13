Türkiye, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda takım halinde birinci oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Essen kentinde düzenlenen şampiyona klasik yay takım ve bireysel madalya maçlarıyla sona erdi.

İki altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan milliler, Avrupa Şampiyonası'nda ilk sırada yer aldı. Organizasyonda Fransa ikinci, Almanya ise üçüncü oldu.

Şampiyonada, klasik yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz ile Ayşe Bera Süzer, Begüm Yuva ve Hazal Burun'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Takımı altın madalya kazandı.

Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin'den oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı gümüş madalya elde ederken, makaralı yay kadınlar kategorisinde Hazal Burun, Emircan Haney ve Hazal Burun'dan oluşan Makaralı Yay Karışık Takımı ile Berkay Akkoyun, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Takımı bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

MİLLİ OKÇU METE GAZOZ, AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Mete Gazoz, finalde Sloven rakibiyle karşılaştı.

Rakibi karşısında çok üstün bir maç çıkaran Mete Gazoz, Den Habjan Malavasic'i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Mete Gazoz, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

2020'de olimpiyat, 2023'te de dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

MİLLETVEKİLLERİ TEBRİK ETTİ

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, “Dünya'da rakipsiz! Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olarak bir büyük başarıya daha imza atan Millî Okçumuz Mete Gazoz’u canı gönülden tebrik ediyorum. Ata sporumuz okçulukta destan yazmaya devam eden Mete Gazoz evladımızın başarıları daim olsun inşallah” dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ise “Olimpiyat Şampiyonu, Dünya Şampiyonu şimdi de Avrupa Şampiyonu Mete Gazoz. Milli okçumuz Mete Gazoz, klasik yay erkekler finalinde Avrupa Şampiyonu olarak bayrağımızı bir kez daha göklere çıkardı. Mete Gazoz’u yürekten tebrik ediyoruz” diye konuştu.