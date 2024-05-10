Talimat verildi: Yozgat'ta uygulamalar sıklaştırılacak! Talimat verildi: Yozgat'ta uygulamalar sıklaştırılacak!

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından üniversite kampüslerinde düzenlenen "Üniversite Gençliği Sağlıklı Yaşam Parkuru" etkinliğinin on birincisi Yozgat Bozok Üniversitesinde yapıldı.

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Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü'nün koordinasyonunda yapılan etkinliğe akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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Şövalye, badminton ve limbo gibi eğlenceli aktivitelerin yer aldığı etkinliğe katılanlar hem fiziksel hem de zihinsel becerileri test eden etaplardan oluşan Sağlıklı Yaşam Parkuru’nu en kısa sürede tamamlamaya çalıştılar.

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Üniversite öğrencileri arasında sağlıklı yaşama ve spor yapma farkındalığı oluşturmayı amaçlayan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik kapsamında 31 Mayıs’a kadar 20 üniversitenin ziyaret edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi