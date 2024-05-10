Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından üniversite kampüslerinde düzenlenen "Üniversite Gençliği Sağlıklı Yaşam Parkuru" etkinliğinin on birincisi Yozgat Bozok Üniversitesinde yapıldı.

Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü'nün koordinasyonunda yapılan etkinliğe akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Şövalye, badminton ve limbo gibi eğlenceli aktivitelerin yer aldığı etkinliğe katılanlar hem fiziksel hem de zihinsel becerileri test eden etaplardan oluşan Sağlıklı Yaşam Parkuru’nu en kısa sürede tamamlamaya çalıştılar.

Üniversite öğrencileri arasında sağlıklı yaşama ve spor yapma farkındalığı oluşturmayı amaçlayan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik kapsamında 31 Mayıs’a kadar 20 üniversitenin ziyaret edilmesi planlanıyor.