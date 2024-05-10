2024 Eurovision Şarkı Yarışması, İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşti. Yarışmanın finali 11 Mayıs'ta Malmö Arena'da yapıldı. İşte 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde yer alan ülkeler ve kazananlar:

Malta'dan Sarah Bonnici, "Loop" performansıyla

Arnavutluk'tan Besa/Titan

Yunanistan'dan Marina Satti/Zari

İsviçre'den Nemo/The Code

Çek Cumhuriyeti'nden Aiko/Pedestal

Avusturya'dan Kaleen/We Will Rave

Danimarka'dan Saba/Sand

Ermenistan'dan Ladaniva/Jako

Litvanya'dan Dons/Hollow

San Marino'dan Megara/11:11

Gürcistan'dan Nutsa Buzaladze/Firefighter

Belçika'dan Mustii/Before the Party's Over

Estonya'dan 5 MıınustxPuuluup/ (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

İsrail'den Eden Golan/Hurricane

Norveç'ten Gate/Ulveham

Hollanda'dan Joost Klein/Europapa

Kazanan ülke ve şarkı, bu sonuçların ardından belirlendi. Eurovision 2024 birincisi ve kazanan ülke, finalin ardından açıklandı.