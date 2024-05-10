2024 Eurovision Şarkı Yarışması, İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşti. Yarışmanın finali 11 Mayıs'ta Malmö Arena'da yapıldı. İşte 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde yer alan ülkeler ve kazananlar:
Malta'dan Sarah Bonnici, "Loop" performansıyla
Arnavutluk'tan Besa/Titan
Yunanistan'dan Marina Satti/Zari
İsviçre'den Nemo/The Code
Çek Cumhuriyeti'nden Aiko/Pedestal
Avusturya'dan Kaleen/We Will Rave
Danimarka'dan Saba/Sand
Ermenistan'dan Ladaniva/Jako
Litvanya'dan Dons/Hollow
San Marino'dan Megara/11:11
Gürcistan'dan Nutsa Buzaladze/Firefighter
Belçika'dan Mustii/Before the Party's Over
Estonya'dan 5 MıınustxPuuluup/ (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
İsrail'den Eden Golan/Hurricane
Norveç'ten Gate/Ulveham
Hollanda'dan Joost Klein/Europapa
Kazanan ülke ve şarkı, bu sonuçların ardından belirlendi. Eurovision 2024 birincisi ve kazanan ülke, finalin ardından açıklandı.