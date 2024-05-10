SPK tarafından onaylanan halka arz süreci başladı ve 2 gün sürecek. Şirket, toplamda 125 milyon lot hisse satışı yapacak.

Bu hisselerin 105 milyon lotu şirketin sermaye artışıyla, 20 milyon lotu ise ortak Adil Koç tarafından gerçekleştirilecek.

Satış fiyatı hisse başına 20,5 TL olarak belirlendi ve elde edilen fonlar bireysel yatırımcılara adil bir şekilde dağıtılacak.

SPK'nın onayıyla birlikte şirketin sermayesi 350 milyon TL'den 455 milyon TL'ye çıkarılacak ve 105 milyon TL değerinde yeni paylar ihraç edilecek.

Halka arz için belirlenen tarihler 9 ve 10 Mayıs olarak planlandı. Bu süreçte, 105.000.000 lotluk sermaye artışının yanı sıra Adil Koç'un 20.000.000 lotluk hisseleri piyasaya sürülecek.

Hisselerin %70'i yurt içi bireysel yatırımcılara, %30'u ise yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılacak.

Katılım miktarına göre dağıtılacak lotlar belirlendi ve buna göre farklı katılım seviyelerine sahip yatırımcılar için farklı lot miktarları ve fiyatlar öngörüldü. Halka arz sürecine katılacak banka ve aracı kurumlar da açıklandı.

Ancak, Akbank, Ak Yatırım, Yapı Kredi Bankası, Yapı Kredi Yatırım, TEB ve TEB Yatırım bu süreçte yer almayacak. Koç Metalurji'nin halka arz sonuçları açıklandıktan sonra Borsa'da işlem görmeye başlayacak.