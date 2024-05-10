Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ, halka arz yolculuğuna resmen başlıyor. Şirketin halka arzıyla ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. SPK onayının ardından, şirket 4 milyon 800 bin hisseyi 70 TL fiyatla halka arz edecek. Bu hamleyle birlikte, halka arzın büyüklüğü 3 milyar 456 milyon TL'yi bulacak. Şirketin toplam sermayesi ise 115.2 milyon TL olacak.

Hareket Proje Taşımacılığı, halka arz sürecinde adaletli bir dağıtım ilkesine sadık kalacak. Halka arz tarihleri şu an için netleşmemiş olsa da, yatırımcılar heyecanla beklemeye devam ediyor. Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ'nin halka arzı, sermaye piyasalarında yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.