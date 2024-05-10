Galatasaray, Süper Lig'deki başarısının yanı sıra gelecek sezon için transfer çalışmalarına odaklanmış durumda. Bu kapsamda, dikkat çekici bir isim gündeme geldi. Kulübün radarına giren 1.91 metre boyundaki gurbetçi ön libero, son bir yılda piyasa değerini 2.5 kat artırarak dikkatleri üzerine çekti.

Sabah gazetesinin haberine göre, Galatasaray, Atakan Karazor'u transfer etmek için adımlar atmaya başladı. Stuttgart ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Karazor'un performansı dikkat çekici. Bu süre zarfında piyasa değeri önemli ölçüde artış gösterdi. Ayrıca, futbolcunun menajerlik şirketi, Kerem Demirbay, Kaan Ayhan ve Derrick Köhn ile çalışıyor.

Galatasaray'ın resmi teklifi için hazırlıkların yapıldığı belirtildi. Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan Karazor, hem ön libero hem de stoper pozisyonlarında görev alabiliyor.

Bu sezon Bundesliga ve Almanya Kupası'nda toplam 35 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2923 dakika sahada kaldı. Galatasaray, Karazor'u kadrosuna katmayı hedeflerken, transferin önemli bir adımı olarak görülüyor.