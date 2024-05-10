Yapılan duyuruya göre, trafik sigortasında yeni bir dönem başladı. Zorunlu trafik sigortası için mayıs poliçeleri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) 1 Mayıs'ta devreye aldığı hasar maliyet endeksine göre en fazla yüzde 3 oranında artırılacak.

SEDDK, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (zorunlu trafik sigortası) için 2023 Aralık ayında duyurduğu hasar maliyet endeksi uygulamasına bugün itibarıyla başladı. Ekonomik koşulların değişkenliğini göz önünde bulunduran SEDDK, sigortalıların menfaatlerini korumak ve hasar prim dengesini sürdürülebilir kılmak amacıyla bu uygulamayı hayata geçirdi.

Endeksin belirlenmesinde referans alınacak unsurlar her ay gözden geçirilecek ve asgari ücret, yedek parça, bakım-onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişimleri dikkate alınarak hesaplanacak. Bu sayede ödenecek prim miktarı, aracın modeli, yaşı ve bulunduğu bölgenin yanı sıra endeksi oluşturan fiyat değişimlerinden etkilenecek.

MAYIS AYINDA YÜZDE 3 ORANINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Hasar maliyet endeksi hesaplanırken aylık olarak asgari ücret artış oranının yüzde 45'i, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı harcama endeksinde yer alan yedek parça ve aksesuarlar fiyat artış oranının yüzde 30'u, aynı endeksteki motorlu araçlar fiyat artış oranının yüzde 15'i ve kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarım fiyat artış oranının yüzde 10'u dikkate alınacak.

SEDDK'nin yayımladığı genelgede, mayıs ayı prim artışının en fazla yüzde 3 olacağı belirtildi. Bu doğrultuda sigorta şirketleri, zorunlu trafik sigortası poliçe fiyatlarını mayıs ayında en fazla yüzde 3 oranında artırabilecek.