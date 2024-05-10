2024 yılı içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ve şirket ile hacca gidecek olan hacı adayları hac seminerinin sonuncusu Akdağmadeni’nde gerçekleşti.

Seminer sonrası Akdağmadeni’nde bulunan Haseki 4-6 yaş Kur’an Kursunu ve Fatih yatılı Erkek Kur’an kurslarını ziyaret ederek yürütülen eğitim öğretim çalışmalarını yerinde görüp bilgi alan Yozgat Müftüsü Ali Gülden, öğrencilerle sohbet etti.

Müftü Ali Gülden, Akdağmadeni Kaymakamı Furkan Nezir ve Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı makamında ziyaret ederek ilçede yürütülen din hizmetleri başta olmak üzere bir çok konuda görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam Nezir ve Belediye Başkanı Yalçın ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Müftü Gülden’e teşekkür ettiler.