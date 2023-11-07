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Gerçek hayatta yaşanmış 5 öyküden oluşan ‘Postacının Kızları’ isimli öykü kitabı, çıktığı günden itibaren oldukça ilgi gördü.

Daha önceleri ‘Zordur Anadolu’da Kadın Olmak’ adında iki kitabı ile ‘Gelmeyen Vakit’ adında kitapları bulunan hemşerimiz Semiha Arasbora, şimdi de yaşanmış öykülerin içinde yer aldığı ‘Postacının Kızları’ isimli kitabı okuyucularıyla buluşturdu.

Kaleme aldığı öykülerin gerçek hayatta yaşanmış olaylar olduğunu dile getiren Semiha Arasbora, “Bu kitap okuyucularımızın kalbine, vicdanına dokunacağını düşünüyorum. Kitaptaki öykülerimde, sevgi var, aşk var, umut var, ümit var, bir Türk Askeri’nin Kürt kızına aşık olması var, Anadolu kızının çektiği çileler var. Tabiki bunların yanında memleketimin kültürü var, adabı var, edebi var. Kısacası memleketimden bahsettim’ dedi. İnternet ortamında satışa sunulan ‘Postacının Kızları’ isimli eser; çıktığı günden itibaren büyük ilgi gördüğü bildirildi.

SEMİHA ARASBORA KİMDİR?

24 Eylül 1977 yılında Yozgat Akdağmadeni ilçesinin Umutlu Köyü’nde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu Umutlu kasabasında okudu. Ortaokul son sınıfta okurken abisinin yazdığı şiirden etkilenerek ilk olarak “Allah, Vatan, Hürriyet” şiirini yazdı. Okul Müdürü Güven Tahtakıran’ın şiirini beğenip “Ortadoğu” gazetesinde yayınlatması ve şairimize destek olması içindeki şiir tutkusunun artmasına sebep oldu. O yıllarda köy yerinde kız çocuklarının okumasına fazla iyi bakılmaması nedeniyle lise eğitimine örgün eğitim kurumlarında devam edemedi. Uzaktan eğitim yapan Açık Öğretim Lisesi’ne kayıt oldu. Maalesef ulaşım sıkıntısı yüzünden sınavlarına katılamadı. 1999 yılında eşi Emin Bey’le evlendi. Dört çocuk annesi olan Semiha Hanım’ın şiirleri birçok gazetede ve dergide yayımlandı, ödüller aldı, halk âşıkları tarafından eserleri seslendirildi. Bir eseri TRT repertuarına girdi.

“Zordur Kadın Olmak Anadolu’da” isimli ilk şiir kitabını çıkararak köyü ve ilçesindeki kadınların sesi oldu. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açtığı sınava girip başarı göstererek “Halk Şairi” kimliğini almaya hak kazandı. Hece şairi olarak “Hece Şairleri Ansiklopedisi’nde şiirleriyle yer aldı. Birinci kitabından sonraki süreçte yazdığı şiirlerini “Gelmeyen Vakit” adı altında toplayarak ikinci şiir kitabını çıkardı. Çok kısa sürede birinci baskısı tükenen kitabın ikinci baskısı da yapılarak okurlarına sunuldu. İçinde ukde kalan eğitim hayatına devam ederek Açık Öğretim Lisesi’nden 2021 yılında mezun oldu.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak görev alan şairimiz ilk şiir kitabı “Zordur Kadın Olmak Anadolu’da” başlığı ile tarihte yer almış kahraman kadınlarımızın ve gününüz Anadolu kadınının yaşantısını, çilesini, hasretini, kısacası özünü anlatarak üçüncü kitap olarak “Zordur Kadın Olmak Anadolu’da-2” kitabını okurlarına sunmuştur. Elinizdeki bu eser, daha önce “Bir Şehit Bir Öykü Bir Şiir” 1 ve 2 projesinde hikâye denemeleri olan Semiha Arasbora’nın ilk kişisel öykü kitabıdır.