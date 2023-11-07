Tahmini Okuma Süresi: dakika

Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Kozan, her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen organ bağışı haftası etkinlikleri sonrası organ bağışında bulunan vatandaş ve sağlık çalışanı sayının arttığını söyledi.

18 yaşını doldurmuş ve akli dengesi yerinde olan herkesin organ bağışında bulunabileceğini belirten Başhekim Kozan, “Canlı vericilerin karaciğer ve böbrek bağışı yapabildiği, bağışçıların resmi olarak organ bağış kartı alıp bağışta bulunabilirle. Organ Bağışı Haftası kapsamında hastanemizde stant açılarak vatandaşlarımız bilgilendirildi” dedi.

Kozan “Altın kalbiniz toprak olmasın” diyerek “Her yıl organ bağışına dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Geçen sene organ bağışı gönüllüsü oldum. Tüm vatandaşlarımızı da organ bağışı gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Çeşitli broşürlerle hastanemize gelen vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Ayrıca konferans salonumuzda personelimize organ bağışı konusunda eğitim verildi. Şimdiden bağışta bulunan herkese teşekkür ediyorum. Altın kalbiniz toprak olmasın” şeklinde konuştu.

Organ nakli verilerini paylaşan Kozan, “Türkiye’de son 11 yılda 74 bin 704 organ nakli oldu. Bunların 52 bin 258'ini böbrek, 20 bin 671'ini karaciğer, 1210'unu kalp, 320'sini akciğer, 198'ini pankreas ve 47'sini ince bağırsak nakilleri oluştururken güncel olarak 33 bin 71 kişi organ nakli bekliyor” şeklinde konuştu.