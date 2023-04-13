14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçiminde, AK Parti listesinden ikinci sırada aday olarak gösterilmesi Sorgun ilçesinde coşkuyla karşılanan iş insanı Süleyman Şahan, gazetemize açıklamalarda bulundu.

Türkiye sevdalısı büyük bir aileden, AK Parti teşkilatların mensubu olmaktan dolayı büyük gurur duyduğunu dile getiren Şahan, AK Parti’nin tüm kadrolarıyla Türkiye yüzyılına hazır olduğunu ifade etti ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Güçlü Dinamik ve Yeni Türkiye yolunda Yozgat’ımıza ve ülkemize hizmet etme gayesiyle, AK Partiden Yozgat Milletvekili adayı olarak yola çıkmış bulunuyorum. Ben de aranızdan genç bir kardeşiniz olarak hem ülkemizde hem bölgemizde talep ve beklentilerine aracılık etmek, sorunlarımızı dile getirmek ve bu sorunlara çözümler üretmek için karşınızdayım. Yozgat’ımıza bundan önceki dönemlerde olduğu gibi yine bütünü ile kucaklayıp fedakârca çalışıp vatandaşlarımızın gözüne, gönüllerine girmek onların duasını ve sevgisini kazanmak en büyük arzum ve isteğim olduğunu da ayrıca belirtmek isterim.”

YOZGAT’IN SESİ OLACAĞIM

Açıklamasına devam eden Şahan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Partimizin belirlediği hedefleri doğrultusunda yerine getirmek ve sizin sesiniz olmak için milletvekili adayı oldum. Sizlerin bir kardeşi bir ağabeyi ve senelerdir memleketimin güzel insanları ile iç içe yaşamış içinizden biri olarak Sorgun’umuzun Yozgat’ımızın gelişmesi, vatanımızın kalbi niteliğinde bir yerde bulunması hasebiyle en gözde cazibe merkezi haline getirmeye uğraşmak ve bu yolda elimden geleni yapacağımı belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan