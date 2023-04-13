Yarışmaya katılan öğrenciler, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle manevi duyguları kabarttı.

Dereceye giren öğrenciler arasında yer alan Sorgun Feyzullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hatice Kübra, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu 2. oldu. Yarışmada kaybedenin olmadığı belirtildi ve tüm öğrenciler tebrik edildi.

Kur'an-ı Kerim'i okumanın ve dinlemenin bir ibadet olduğunu ifade eden yetkililer, Kur'an'ın anlaşılması ve yaşanması gerektiğinin altını çizerek, öğrencilerin bu yarışmada gösterdikleri başarıdan dolayı gurur duyduklarını dile getirdiler.

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür edilen yarışma, büyük ilgi gördü.

Ayrıca; Hatice Kübra'nın başarısı ise başta Boğazlıyan Hacı Ahmet Ağa Cami İmamı olan babası Harun Eroğlu ve ailesi ile okulunu gururlandırdı. Haber Merkezi