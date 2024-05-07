Ege Üniversitesi tarafından 02-04 Mayıs 2024 tarihleri arasında 13. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi düzenlendi.

Gerçekleştirilen 13. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresine, Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinden Ayşe Yıldız ve Batuhan Özgül katıldı.

Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri Ayşe Yıldız ve Batuhan Özgül, danışmanları Doç. Dr. Gökçen Yakupoğlu ile birlikte kongreye katılarak TÜBİTAK 2209A projesi kapsamında hazırladıkları bitirme tezlerini sundu. Ayşe Yıldız, en iyi sunum yapan dalında ilk ona girerek üç aylık İngilizce Eğitim Paketi ödülünü kazandı.

Konu ile ilgili Ziraat Fakültesinden yapılan açıklamada, “Ege Üniversitesi tarafından 02-04 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen 13. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresine Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencilerinden Ayşe Yıldız ve Batuhan Özgül, danışmanları Doç. Dr. Gökçen Yakupoğlu ile birlikte katılmışlardır. Öğrenciler TÜBİTAK 2209A proje kapsamında hazırladıkları bitirme tezlerini kongrede sunmuşlardır. Ayşe Yıldız en iyi sunum yapan dalında ilk ona girerek üç aylık İngilizce Eğitim Paketi ödülünü kazanmıştır” denildi.