Sarıkaya İlçe Sağlık Merkezi personeli tarafından ilçedeki Kur’an kursları ziyaret edilerek kursiyerler çeşitli sağlık konuları hakkında bilgilendirildi.

Sağlıkçılar Bilgilendiriyor2

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Sarıkaya Müftülüğü ve İlçe Sağlık Merkezi arasında yapılan protokol gereği İlçe Sağlık Merkezi personeli çeşitli aralıklarla Kur'an kurslarını ziyaret ederek kursiyerleri bilgilendirildi.

Sağlıkçılar Bilgilendiriyor

Müftülükten konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Sarıkaya İlçe Sağlık Merkezi bünyesinde çalışan doktor ve hemşire kardeşlerimiz Kur'an kurslarımızı ziyaret ederek çeşitli konularla ilgili bilgilendirme yaptılar. Sarıkaya Müftülüğü ile İlçe Sağlık Merkezi arasında yapılan protokol gereği İlçe Sağlık Merkezi personeli çeşitli aralıklarla Kur'an kurslarında özellikle ilk yardım ve sağlıkla ilgili birçok konuda bilgilendirme yapmaktadırlar. Kursiyerlerimizin büyük memnuniyet duyduğu uygulamalar sırasında öğrencilerimiz farklı sağlık konularıyla ilgili soru sorma imkanına da sahip olabilmektedirler” denildi.

Muhabir: Hakan Demirbaş