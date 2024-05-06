Boğazlıyan Kaymakamı Ali Serttaş, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi için ilçe halkıyla bir araya gelmeye devam eden Kaymakam Ali Serttaş, ilçedeki genel sorunları birinci ağızdan dinlemek için ziyaretlerini sürdürüyor.

Konu ile ilgili Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Kaymakamımız Sayın Ali Serttaş, vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi, ilçemizin ve vatandaşlarımızın genel sorunlarını birinci ağızdan dinlemek için vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmaya devam ediyor” denildi.