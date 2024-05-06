Sarıkaya Namık Kemal İlkokulunda “8. Sınıflar Yönlendirme Toplantısı” yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıya Okul Müdürü Abdullah Arkan ve öğretmenler katıldı.

Toplantıda okuldan mezun olacak 72 son sınıf öğrencisinin akademik ve mesleki olarak yönlendirmesini yapmak amacıyla öğretmelerle fikir alışverişinde bulunuldu.

Okul Müdürü Arkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu yıl okulumuzdan mezun edeceğimiz 72 son sınıf öğrencimizin akademik ve mesleki olarak yönlendirmesini yapmak amacıyla derslerine giren öğretmenlerimizin ve okul rehber öğretmenlerimizin görüşlerine başvurduk. Öğretmenlerimizin görüşlerini ailelerimizle paylaşıp çocuklarımızın yetenek ve başarılarına göre hem mesleki hem de akademik anlamda öğrencilerimizi yönlendirmeyi arzu ediyoruz. Kimi mesleki kimisi akademik; her biri ülkeye faydalı nesiller olacaklar inşallah” dedi.