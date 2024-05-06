Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) koordinatörlüğünde Yozgat’a gelen gençler, Yozgat Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde Almanya, İtalya, Romanya ve Makedonya ülkelerinin ortaklığında Erasmus+ Gençlik Değişimleri programı kapsamında Yozgat’a gelen gençler, Yozgat Gençlik Merkezini ziyaret ederek çeşitli etkinlikler yaptı.

“Sağlıklı Yaşam için Spor” başlıklı projeye katılan gençler, bu kapsamda SORGED öncülüğünde çeşitli etkinlikler yapıyor.

Gençlik merkezi yetkilileri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde Almanya, İtalya, Romanya ve Makedonya ülkelerinin ortaklığında Erasmus+ Gençlik Değişimleri programı kapsamında ‘Sağlıklı Yaşam için Spor’ başlıklı projesine katılan gençler gençlik merkezimizi ziyaret etti. Ebru sanatı ile tanışıp, satranç ve voleybol oynayarak eğlenceli vakit geçirdiler” denildi.

SORGED koordinatörlüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında Yozgat’a gelen gençler, 7 gün boyunca farklı branşlarda düzenlenecek spor aktiviteleri, sağlıklı beslenme atölyeleri ve çevre etkinliklerine katılacak.