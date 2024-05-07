Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Barbaros İlkokulu ve Fatih İlkokulu öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

Karayolları Trafik Güvenliği kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Barbaros İlkokulu ve Fatih İlkokulu öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Bozkurt tarafından öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Bozkurt’a ilgilerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.