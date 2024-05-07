Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Barbaros İlkokulu ve Fatih İlkokulu öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

Emniyet Müdüründen Eğitim3

Karayolları Trafik Güvenliği kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Barbaros İlkokulu ve Fatih İlkokulu öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi.

Emniyet Müdüründen Eğitim2

Yozgat'ta ödül töreni coşkulu geçti! Yozgat'ta ödül töreni coşkulu geçti!

İlçe Emniyet Müdürü Murat Bozkurt tarafından öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.  

Emniyet Müdüründen Eğitim

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Bozkurt’a ilgilerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Muhabir: Hakan Demirbaş