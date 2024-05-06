Diva Sen Genel Başkanı Osman Taşcı, son dönemlerde küresel projeler adı altında, İslâm’ın yok edilmesi, İslâm dininin Müslümanlar ve diğer dinlere mensup insanlar üzerindeki etkisi yok edilmeye ve azaltılmaya çalışıldığını söyledi.

Genel Başkan Taşcı, “Bu proje maalesef ülkemizde de tüm kollardan ve tüm hızıyla yürütülmektedir” dedi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Diva Sen Genel Başkanı Osman Taşcı şunları söyledi: “Ancak bu proje yürütülürken, küresel çetenin Türkiye ayağı mertçe bir mücadele yapmamakta, sinsice hareket edip her türlü yalan ve hile ile İslâmî STK'lara ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza saldırmaktadır. Küresel çetenin ülkemizdeki kirli elleri gece-gündüz, sabah-akşam plan yapmakta ve planlarını hayata geçirmektedirler. Bu sinsi odakların ana hedefi İslâm’ın insanlara ve insanlığa hayat veren mesajlarını engellemek ve İslâm ahlakıyla ahlaklanmış bir gençliği inşa etme mücadelesinde olan Diyanet'imizin itibarsızlaştırılma çabasıdır. İslâm dininin neferleri ve Diva Sen olarak biz bu sinsi ve kirli plana müsaade etmeyeceğiz. Aziz milletimizden de bu kirli plana dikkat etmelerini istirham ediyoruz. Diğer taraftan, sinsi odaklar tarafından kurumumuz aleyhinde medyada dolaşıma sokulan kirli bilgilerin önüne geçilebilmesi için gündeme getirilen konular hakkında, Başkanlığımızın özellikle kurum için STK'ları bilgilendirmesini talep ediyoruz. Sağlıklı bilgiye sahip olursak sinsi planlara sağlıklı cevap verme imkan ve gücüne sahip oluruz. Diva Sen her durumda Hakk'ın yanında ve haklının yılmaz savunucusudur.”