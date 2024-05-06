Kocaeli Yozgatlılar Derneği tarafından Derince'de Hıdırellez Bahar Şenliği Pikniği düzenlendi.

Çenedere mesire alanında düzenlenen piknik etkinliğinde "Baharın habercisi" olarak kabul edilen Hıdırellez çeşitli etkinliklerle kutlandı.

“VATANDAŞLAR HIDIRELLEZ BAHAR ŞENLİĞİ PİKNİĞİNDE BULUŞTU”

"Baharın habercisi" olarak kabul edilen Hıdırellez, Derince'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Kocaeli Yozgatlılar Derneği, Çenedere mesire alanında piknik düzenledi. Programa katılan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda açıklama yapan Gökçe, "Hıdırellez, bizlere geçmişi arkamızda bırakıp yeni bir başlangıca adım atmamızı hatırlatıyor. Umudun, sevginin ve dayanışmanın pekiştiği bu günde, geleceğe daha umutla bakıyor, birlikte daha güçlü yarınlara adım atmayı diliyoruz" dedi.