Yerköy Belediyesi Şel mevkii ile 100. Yıl Mahallesinde meydana gelen su kesintileri hakkında ilçe halkını bilgilendirdi.

Yozgat Belediyesi’nin Cemil Çiçek Barajı’ndan Yerköy istikametine gelen ana boru hattında yapmış olduğu bakım ve onarım çalışması sebebi ile bu hat 3 gün süreyle tamamen kapatıldı.

Yerköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Yerköylü hemşehrilerimizin meydana gelen kesintilerden mağduriyet yaşamaması için alternatif kuyularımızdan su depolarımıza gerekli takviyeler yapılarak yaşanılacak olası su kesintilerinin önüne geçilmiştir. Ancak Şel mevkiinde bulunan mahallelerimizin su ihtiyacını karşılayan alternatif, eski ve yetersiz olan su hattı ve ana borulara fazla yüklenilmesi, yoğun su kullanımı ve anlık su basıncı nedeniyle 4 farklı noktada hasar oluşmuş olup ekiplerimizin dün gece başlayan ve sabaha kadar devam eden yoğun çalışmaları neticesinde ana borulardaki arızalar giderilmiştir. Yine gün içerisinde tekrarlayan boru hasarları nedeniyle ekiplerimiz gün boyu çalışmalarını sürdürmüş ve ana borulardaki hasarlar ekiplerimizin müdahalesiyle giderilmiştir. Hemşehrilerimizin mağdur olmaması adına gerekli tüm tedbirler alınmıştır” ifadelerine yer verildi.