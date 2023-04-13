Başkan Akın, Belediye olarak YKS 2023 gençlerimizin eğitimine destek olduklarını belirtti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, “Geleceğimizin teminatı Gençler. Sınav ücretleriniz bizden, azim ve kararlılıkla çalışmak sizden. İlçemizde 2023 YKS sınavına girecek olan gençlerimizin, YKS) başvuru ücretlerini karşılıyoruz. Aziz gençlerimiz, Sınavlarınızda şimdiden hepinize üstün başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah zihin açıklığı versin” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi