Sağlık Bakanlığı tarafından “Devlet Hizmet Yükümlülüğü” kapsamında Yozgat merkez ve ilçelerinde görevlendirilmek üzere 26 uzman, 8 pratisyen hekim olmak üzere 34 doktorun kadro tahsisi gerçekleştirildi.

Doktor atamalarını AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan sosyal medya hesaplarından duyurdu.

“YOZGAT‘IMIZA HAYIRLI OLSUN”

Atamalar hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Akgül, "Sağlığınız bizim için değerli. Sağlık Bakanlığımız tarafından ‘Devlet Hizmet Yükümlülüğü’ kapsamında Yozgat merkez ve ilçelerimizde görevlendirilmek üzere 26 uzman, 8 pratisyen hekim olmak üzere 34 doktorun kadro tahsisi gerçekleştirildi. Yozgat‘ımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Atamalar hakkında açıklama yapan bir diğer isim ise Şahan oldu. Şahan açıklamasında, “Doktor atamaları Yozgat’ımıza hayırlı olsun. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca Beyefendi’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kadın hastalıkları ve doğum uzman tabip 3 tane, pratisyen hekim 8 tane, fizyoloji uzman tabip 1 tane, tıbbi farmakoloji uzman tabip 1 tane, aile hekimliği uzman tabip 1 tane, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman tabip 1 tane, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzman tabip 1 tane, genel cerrahi uzman tabip 2 tane, radyoloji uzman tabip 1 tane, tıbbi biyokimya uzman tabip 1 tane, anesteziyoloji ve reanimasyon uzman tabip 1 tane, beyin cerrahisi uzman tabip 1 tane, fizik tedavi uzmanı 1 tane, göğüs cerrahisi 1 tane, kardiyoloji uzmanı 1 tane, kulak burun boğaz hastalıkları uzman tabip 1 tane, nöroloji uzman tabip 1 tane, üroloji uzman tabip 1 tane, iç hastalıkları uzman tabip 2 tane, acil tıp uzmanı 1 tane, çocuk psikiyatri uzmanı 1 tane, erişkin psikiyatri uzmanı 1 tane, göğüs hastalıkları uzmanı 1 tane” dedi.