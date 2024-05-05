Sarıkaya ilçesinde Anneler Günü özel konser düzenlenecek.

Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan’ın duyurduğu konserin konuğu Esra Şahbaz olacak.

Başkan Gözan, “T.C. Sarıkaya Belediyesi olarak organize ettiğimiz Anneler Günü özel Esra Şahbaz konserimize bütün kadınlar davetlidir” şeklinde konuştu.

Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Çok Amaçlı Salonunda düzenlenecek olan konser 10 Mayıs Cuma günü 18.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.

TRT 1’DEKİ YARIŞMADA 1’İNCİ OLMUŞTU

TRT 1'de büyük bir heyecanla takip edilen "Sen Türkülerini Söyle" yarışmasının büyük finalinde 29 yaşındaki Yozgatlı Esra Şahbaz, bu heyecan dolu yarışmanın birincisi olmuştu.

“Tükenmez Davayı Bana Mı Verdin” adlı şarkıyı söyleyip gösterdiği üstün performans karşısında jüri üyelerine ve izleyenlere duygulu anlar yaşatan Esra Şahbaz, kazandığı birincilikle ve performansı ile Yozgat’ı gururlandırmıştı.

Yarışma sonunda jüri kararını verdi. Sen Türkülerini Söyle finalindeki iki isimden Esra Abay ve Elif Kayacan arasında tercih yapıldı ve yarışmanın birincisi, 500 bin liranın sahibi Esra Abay olmuştu.