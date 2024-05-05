“Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim” sloganıyla Yeşilay’ın organize ettiği Bisiklet Turu yağışlı havaya rağmen yapıldı, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Yeşilay Gönüllüleri hem sağlıklı yaşama dikkat çektiler hem de bisiklet sürmenin keyfini çıkardılar.

Yeşilay’ın 2011 yılından bu yana organize ettiği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’nun 11’incisi, Pazar günü “Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim” sloganıyla düzenlendi. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun iş birliğiyle Türkiye'nin tüm şehirlerinde eş zamanlı düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, 10 bini aşkın bisikletseveri bir araya getirerek bağımlılıkların zararlarına dikkat çekmekle birlikte sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulundu.

“SAĞLIKLI YAŞAMIN KEYFİNİ BİRLİKTE SÜRELİM”

Spor yaparak bağımlılıklarla mücadelenin önemini vurgulamak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak için yıl boyunca bisiklet turları düzenleyen Yeşilay’ın bu yıl 11’incisini düzenlediği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Yozgat’ta da gerçekleştirildi. Türkiye'nin en büyük bisiklet organizasyonlarından biri olan ve Ziraat Katılım, Kahve Dünyası, Bisan ve Türkiye Sigorta’nın katkılarıyla düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun 11’incisi, Pazar günü yapıldı.

Yeşilay şubeleri, Yeşilay Spor Kulüpleri, gönüllüler ve bisikletseverlerin katılımıyla 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinlik, Yozgat Spor Vadisi Gençlik Spor Merkezi’nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. “Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim” sloganıyla düzenlenen tur, diğer illerde de şehrin önemli merkezlerinden geçerek Türkiye genelindeki bisikletseverleri bir araya getirdi.

SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDİLER!

Yeşilay Gönüllülerinin sağlıklı yaşama dikkat çektiği organizasyonda yol güvenliğini sağlayan trafik ekipleri de organizasyonda bir pankartla destek vererek emniyet kemerinin önemini vurguladılar. Yeşilay Gönüllüleri soğuk havaya ve yağan yağmura aldırış etmeden Spor Vadisi’nden Cumhuriyet Meydanı’na kadar pedal çevirdi. Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren organizasyon sonrasında Serince Çiğ Köfte tarafından tüm katılımcılara çiğ köfte ikramı yapıldı.

“BİR FARKINDALIK OLUŞTURUDUK”

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, her yaştan profesyonel ve amatör bisikletseverin katılımına açık olan etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Hareketli yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadele amacıyla bu yıl 11.’sini gerçekleştirdiğimiz Yeşilay Bisiklet Turu’nda hep birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı bir farkındalık oluşturduk. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen Yeşilay Gönüllüleri yine üzerine düşeni fazlasıyla yaptılar. Organizasyonda emeği geçen Yozgat Belediyesi, Yozgat Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Tufan ve Serince Çiğ Köfte sahibi Bayram Erus’a teşekkür ediyorum” dedi.