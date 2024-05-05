Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) koordinatörlüğünde düzenlenen Erasmus+ Gençlik Değişimleri programı kapsamında “Sağlıklı Yaşam için Spor” başlıklı projesinin faaliyetleri start aldı.

Proje kapsamında faaliyetlere başlayan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, açıklamada bulundu.

Uğuz açıklamasında, “Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Sorgun Gençlik Derneği Koordinatörlüğünde Almanya, İtalya, Romanya ve Makedonya ülkelerinin ortaklığında Erasmus+ Gençlik Değişimleri programı kapsamında ‘Sağlıklı Yaşam için Spor’ başlıklı projemizin faaliyetleri başladı. Proje kapsamında 7 gün boyunca farklı branşlarda spor aktiviteleri, sağlıklı beslenme atölyeleri ve çevre etkinlikleri düzenlenecek” ifadelerini kullandı.