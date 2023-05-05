Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren seferlerinin başlaması ile birlikte Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi için Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ın bazı ilçelerinde acele kamulaştırma yapılacak. Boğazlıyan'ın da heyecanla beklediği YHT için Özler'de Fetih Mahallesinde 129-130-131 ve 132 No'lu adalarda kamulaştırma yapılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren seferleri için Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi kapsamında Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Boğazlıyan'da acele kamulaştırma yapılacak. YHT projesi için Özler'de Fetih Mahallesindeki 129-130-131 ve 132 No'lu adalarda kamulaştırma yapılacak.

YHT hattı için heyecanla bekleyen Boğazlıyan sakinleri, projenin gerçekleşmesiyle birlikte daha hızlı ve konforlu bir seyahat imkanına kavuşacaklar.

Öte yandan, YHT projesiyle birlikte bölgedeki ekonomik faaliyetlerin de canlanması ve istihdamın artması bekleniyor. Projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların hızlandırılması planlanıyor.

Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi, bölgede ekonomik gelişmeyi ve istihdamı artıracak önemli bir yatırım olarak görülüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölgenin daha modern ve hızlı bir ulaşım ağına sahip olması hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi'nin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması ve dış kaynaklı kredi temininde aksama yaşanmaması amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar ile muhdesatı acele kamulaştıracağı ifade edilen kararda; hızlı tren hattı güzergahında bulunan Kayseri'nin Kocasinan, Nevşehir'in Kozaklı, Yozgat'ın Boğazlıyan, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy ilçelerindeki bazı köy ve mahallelerde kurum tarafından acele kamulaştırma yapılacak.

"İki il arasında seyahat süresi iki saate inecek"

Bu arada Ankara-Kayseri arası ulaşım süresini 7 saatten 2 saate düşürecek, 142 km uzunluğundaki Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı’nın temeli geçtiğimiz yıl atılmıştı.

Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki Yerköy YHT Garı ile Kayseri arasında yapılacak Yerköy-Kayseri yüksek standartlı demir yolu, tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demir Yolu ile entegre olacak.

Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olacak hattın devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demir yoluyla 7 saat olan Ankara-Kayseri ulaşım süresi de 2 saate inmiş olacak. Haber Merkezi