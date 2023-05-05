Ocak-Nisan döneminde elektrikli otomobil satışları geçen yıla göre 5 kat artışla 7 bin 527 adet oldu. Elektrikli otomobiller toplam otomobil satışlarında aldığı payı yüzde 3’e yükseltti. Artan pazar verileri, küresel firmaların ilgisini Türkiye’ye çevirdi.

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları yılbaşından bu yana istikrarlı artışını devam ettiriyor. Altyapı, servis ve şarj endişelerinin günden güne giderilmesiyle elektrikli otomobile ilgi hızla artıyor. Son 4 ayda elektrikli otomobil satışı 7 bin 527 adet gerçekleşti.

SATIŞLARDA 5 KAT ARTIŞ

Elektrikli otomobillerin toplam otomobil satışlarından aldığı pay ise yüzde 3'e yükseldi. Nisan ayında ise elektrikli araçların payı 2 bin 857 adetlik satışla yüzde 3,69'a yükseldi. ODMD verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de elektrikli otomobil satışları Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine yüzde 442 artarak 7 bin 527 adet olarak gerçekleşti. Elektrikli otomobil pazarı 2022 Ocak-Nisan döneminde bin 388 adet olmuştu.

DÜNYA DEVLERİ GELİYOR

Yerli otomobil Togg'un yollara çıkmasıyla Türkiye'de elektrikli otomobile alışma süresinin kısalacağını düşünen küresel markaların iştahı kabardı. Dünyada bilinirliği yüksek Tesla'dan sonra Çin merkezli firmalar da ‘Türkiye' hareketliliği yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'deki operasyonlarına start veren ve ilk araçlarını bu ay teslim etmeye hazırlanan Tesla'dan sonra Çinli otomobil üreticisi harekete geçti. Çin merkezli Leapmotor yeni elektrikli otomobili T03'ü Türkiye'de satışa sundu.

"5 KİŞİLİK SEYAHAT İMKÂNI VERİYOR"

Markanın, Türkiye distribütör firmasının CEO'su Mahmut Ulubaş, "Bugün itibariyle teslimatlara başlıyoruz. 417 km şehir içi menzile sahip araç, 5 kişilik olarak dizayn edildi. Maksimum 130 km hıza ulaşabilen otomobil, piyasada yeni bir seçenek oluşturmayı hedefliyor" dedi.

"2 BİN ARAÇ TESLİM EDİLECEK"

Aracın şehir içi kullanımda ideal olduğunu, Türkiye'de çok sevebileceğini belirten Ulubaş, "İyi bir menzile sahip otomobil. Ortalama 100 km'de 10.1 kW tüketiyor. Bu yılsonuna kadar 2 bin araç teslim edeceğiz. Bu anlamda lojistik planlamalarımızı yaptık, araç bulma konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Mart ayında ön siparişe başlamıştık, yaklaşık 10 bin talep formu dolduruldu. Ancak ödemeyi yapanlar 2 bine ulaşmadı. Talepleri aylara böldük, kimseyi araçsız bırakmamak adına süreci dengeli bir biçimde yönetiyoruz. Şu anda teslimatlara başladık" şeklinde konuştu. İHA