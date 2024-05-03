Memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni oranlar ortaya çıktı. Kim ne kadar zam alacak? Temmuz zammı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Yılın 4. verisi olan Nisan enflasyonu yarın açıklanacak. Akabinde ise Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları beklenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Işıkhan'ın açıklamaları yakından takip edilirken memur ve emekli zammı son enflasyona göre hesaplandı. Memur maaş zammı 2024 hesaplama tablosu 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile son şeklini alacak. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı 2024 Temmuz hesaplamaları masada yerini aldı ve enflasyon oranlarına göre maaş tablosu güncellendi. Ancak net rakamlar için Nisan, Mayıs ve Haziran verileri bekleniyor. Bu süreçte, enflasyon rakamları ve beklenti anketleri memur maaşı hesaplamalarında etkili olacak. Memur maaş zammı çalışmaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülüyor ve kamu çalışanları bu süreci yakından takip ediyor.

Memur maaşlarının yılda iki kez arttığını belirtmek gerekir. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alan memurlar, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla maaşlarında artış görüyorlar. Son olarak, Ocak dönemindeki enflasyon rakamları ve toplu sözleşme zammıyla birlikte en düşük memur maaşı 32.860 TL'ye yükseldi.

Temmuz zammı için beklenen enflasyon rakamları ise açıklanmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve böylece 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek. Bu verilere dayanarak memur enflasyon farkı hesaplanacak ve memur zammı belirlenecek.

Mart ayı enflasyon oranı yüzde 3,16 olarak açıklandı ve bu, 3 aylık memur enflasyon farkının belirlenmesine yardımcı oldu. Ancak Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarıyla birlikte nihai zam oranı netleşecek.

Beklentilere göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 25 olması durumunda memur enflasyon farkı yüzde 8,70 olacak. Buna yüzde 10 toplu sözleşme zammı eklenirse, memur ve memur emeklileri yüzde 19,57 oranında Temmuz zammı alacaklar. Bu durumda, ortalama memur maaşı yüzde 19,57 artarak 44.500 TL seviyesine yükselecek.

Enflasyon rakamları beklentilere göre gerçekleşirse ortalama memur maaşı yüzde 19,57 artışla 44 bin 500 lira seviyesinde olacak.

2024 Ocak: 32.860 TL

6 aylık (%19,57): 39.291 TL

Memur emeklisi

2024 Ocak: 14.740 TL

6 aylık (%19,57): 17.625 TL

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4

2024 Ocak: 48.414 TL

6 aylık (%19,57): 57.889 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1

2024 Ocak: 34.217 TL

6 aylık (%19,57): 40.913 TL

Uzman Öğretmen 1/4

2024 Ocak: 44.066 TL

6 aylık (%19,57): 52.690 TL

Öğretmen 1/4

2024 Ocak: 39.763 TL

6 aylık (%19,57): 47.545 TL

Başkomiser 1/3

2024 Ocak: 48.675 TL

6 aylık (%19,57): 58.201 TL

Polis Memuru 8/1

2024 Ocak: 44.047 TL

6 aylık (%19,57): 52.667 TL

Uzman Doktor 1/4

2024 Ocak: 55.464 TL

6 aylık (%19,57): 66.318 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1

2024 Ocak: 39.444 TL

6 aylık (%19,57): 47.163 TL

Mühendis 1/4

2024 Ocak: 49.415 TL

6 aylık (%19,57): 59.086 TL

Avukat 1/4

2024 Ocak: 47.087 TL

6 aylık (%19,57): 56.302 TL