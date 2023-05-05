“Psikososyal Destek” toplantısı İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Parlak başkanlığında düzenlendi.

Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen toplantıda, 2023 yılı için Psikososyal Destek anlamında yapılması gerekenler de istişare edildi.

Toplantıya paydaş kurumların Yozgat Muhtarlar Derneği, İl Emniyet Müdürlüğü, Yozgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İŞKUR, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yozgat YEDAM, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, temsilcileri ile birlikte Yozgat Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Parlak; Sağlıklı Hayat Merkezi çalışmalarının daha aktif nasıl yürütülebileceği ve merkeze devam eden danışanların tedavisine yönelik kurumlar arası işbirliği ile neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunabilmek amacıyla toplantının organize edildiğini söyledi. Haber Merkezi