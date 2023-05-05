Yozgat İl Seçim Güvenliği toplantısında Yozgat’ta genel seçimin huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin, Yozgat’ta huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların görüşüldüğü “Seçim Güvenliği Toplantısı” yapıldı.

Vali Ziya Polat başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Kaymakamları, Kolluk Birim Amirleri ve ilgili kurum müdürlerinin katıldı.

Toplantıda, seçimlerinin Yozgat’ta huzur, güven ortamında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Düzenlenen toplantıda Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan kararlar ve emirler doğrultusunda gerçekleştirilen bir demokrasi ortamı olacağı belirtildi.

Toplantıda, seçim güvenliği için etkin kararlar alarak, herhangi bir asayiş sorununa yol açmamak gerektiği söylendi. Melike Aslı Arslan