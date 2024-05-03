Sermaye Piyasası Kurulu, iki firmanın borsada ilk defa hisse senedi satışı yapmalarına izin verdiğini duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) son yayımladığı bülten, Koç Metalurji ve Altınay Savunma Teknolojileri şirketlerinin piyasaya sürülmesine yeşil ışık yaktı.

Koç Metalurji'nin hisse başı 20,50 TL, Altınay Savunma Teknolojileri'nin ise hisse başı 32 TL fiyatla halka arz edileceği bildirildi.

Ayrıca, SPK Hun Yenilenebilir Enerji'nin 420 milyon TL'lik sermaye artırımını, Pegasus Hava Taşımacılığı'nın 397 milyon 700 bin 293 TL'lik bedelsiz sermaye artırımını onayladı. Çağdaş Faktoring, Arena Finans Faktoring, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler, VDF Filo Kiralama ve Aktif Yatırım Bankası'nın borçlanma aracı ihracı talepleri de kurul tarafından kabul edildi.

SPK, Argeus Gayrimenkul Portföy Yönetimi'nin Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Hedef Portföy Yönetimi'nin Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonu kuruluşlarına onay verdi. İhraç belgelerinin onaylanmasıyla birlikte, bu fonların katılma payları da piyasaya sürülecek. Ünlü Portföy Yönetimi'nin İdacapital İvmelendirme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Nurol Portföy Yönetimi'ne devredilmesi konusunda da olumlu bir karar alındı.

SPK, Acar Menkul Değerler'in sermaye artırımını ve İstanbul Portföy Yönetimi'nin Katılım Şemsiye Fonu'nun tasfiyesine izin verilmesini de onayladı. Kurul ayrıca, Türkiye'de ikamet eden bireylerin yurt dışında kaldıraçlı işlemler yapmasını sağlayan 39 internet sitesinin erişiminin engellenmesi yönünde hukuki adımlar atılmasına karar verdi.