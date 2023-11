Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat sürmelisinin şehrin kültürü için önemli bir yeri vardır. Yozgat sürmelisinin de Yozgat için önemli bir yeri bulunur. Peki, Yozgat sürmelisinin sözleri nelerdir? İşte Yozgat sürmelisi sözleri…

YOZGAT SÜRMELİSİ SÖZLERİ

Of of of!

Sabahınan esen seher yeli mi

Benim gönlüm divane mi deli mi

Durup durup yâr göğsünü geçirir

Yoksa bugün ayrılığın günü mü aman

Aman aman sürmelim aman

Of of of!

Gel yâr senin ile bir kavledelim

Kavilden karardan dönmemesi ne

İkimiz bir dala yuva yapalım

Başka daldan dala konmamasına aman

Aman aman gamzelim aman