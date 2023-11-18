Yozgat sürmelisinin şehrin kültürü için önemli bir yeri vardır. Yozgat sürmelisinin de Yozgat için önemli bir yeri bulunur. Peki, Yozgat sürmelisinin sözleri nelerdir? İşte Yozgat sürmelisi sözleri…
YOZGAT SÜRMELİSİ SÖZLERİ
Of of of!
Sabahınan esen seher yeli mi
Benim gönlüm divane mi deli mi
Durup durup yâr göğsünü geçirir
Yoksa bugün ayrılığın günü mü aman
Aman aman sürmelim aman
Of of of!
Gel yâr senin ile bir kavledelim
Kavilden karardan dönmemesi ne
İkimiz bir dala yuva yapalım
Başka daldan dala konmamasına aman
Aman aman gamzelim amanKaynak: Hakan Demirbaş