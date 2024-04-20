Akdağmadeni tarihi ve doğal güzellikleriyle her mevsim başka renklere bürünüyor.

İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük ormanlarını içinde barındıran Akdağmadeni ilçesinde bulunan ormanlar ve doğal güzellikler doğa severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte görsel şölene ev sahipliği yapan Akdağmadeni hem ilçe halkının hem de doğa severlerin ilgi odağı oldu.

Ormanları ile de doğa severlerin uğrak noktası olan Akdağmadeni ormanları 92 bin 246 hektar alana sahip.

İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük ormanlarını içinde barındıran Akdağmadeni ilçesinde bulunan ormanlar dört mevsim sunduğu eşsiz güzellikteki manzaralarıyla doğa severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Akdağmadeni ilçesi, Yozgat'ın doğal zenginliklerini temsil eden bir yeşil hazinedir. Bu bölgenin ormanları, sadece estetik bir güzellik sunmakla kalmayıp, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin nadir örneklerine ev sahipliği yapar.

İlçe, diğer bölgelere kıyasla daha fazla yağış alması nedeniyle genellikle ormanlarla kaplı doğal bitki örtüsüne sahip.

Sarıçam, ardıç, yabani fındık, alaç ve palamut gibi çeşitli ağaç türlerini barındıran Akdağmadeni, Yozgat genelinde en geniş orman alanına sahip bir bölgedir.

Orman dışındaki bölgeler genellikle mera olarak kullanılırken, ilçenin toplam yüzölçümünün yüzde 32,5'i ormanlarla kaplıdır. Bu, Türkiye ortalamasının (13,6) ve İç Anadolu Bölgesi ortalamasının oldukça üzerindedir.

Akdağmadeni'nin orman yüzdesinin İç Anadolu Bölgesi ortalamasından daha yüksek olmasının temel nedeni, yüksek rakıma ve İç Anadolu'ya kıyasla geçiş iklimine sahip olmasıdır. Ancak, son yıllarda tarla açmaları nedeniyle orman örtüsü yüzde 32'ye kadar düşmüştür.

İlçenin ormanları genellikle güneydoğu bölgesinde dağlık alanda yoğunlaşmaktadır ve bu bölgelerde büyük yerleşim yerleri olmaması, orman örtüsünün varlığını sürdürmesine katkı sağlar.

İlçedeki ormanların yüzde 65,6'sı koru ormanı, yüzde 34,4'ü baltalık ormanıdır. Yayvan yapraklı ormanlar (meşelikler) ve iğne yapraklı ormanlar (karaçam ve kızılçam gibi) ilçede görülen diğer orman türleridir.

Ormanlar, özellikle Sazlıdere Köyü çevresi ve batıdaki ana yol boyunca yayılmaktadır. Oluközü Köyü Meşe Korusu, özel bir yer olarak öne çıkar ve düzenli kesim anlayışıyla koruluk, bölgesel olarak 20 farklı kesim aralığına ayrılmıştır.

GENÇ BİR YAŞA SAHİP!

Akdağmadeni'nin ormanları genç bir yaşa sahiptir; ortalama 10-15 metre yüksekliğindeki sarıçam ağaçları hüküm sürer. Bu ormanlarda, Türkiye'de sadece bu ilçede bulunan karamaz ağacı da göze çarpmaktadır. Ayrıca, özel olarak yetiştirilen elma, armut, erik, vişne, şeftali ve kayısı ağaçları da mevcuttur.

Ormanlarda ayrıca eski Rum ve Ermeni evlerinden kalan asırlık ceviz ağaçları gibi doğal özelliklere de rastlanır. Ceviz ağaçları, izinsiz kesilmemeleri sayesinde nesillerini sürdürmektedir. Akdağmadeni'nin ormanları, yaz aylarında serinletici etkisi ve temiz havasıyla bölge sakinleri için popüler mesire yerlerinden biridir. Özellikle "Kadıpınarı" adlı bölgede bulunan kaynak suyu, hafta sonu tatillerinde ve bayramlarda ziyaretçileri cezbeder.

Akdağmadeni ormanlarında yaban hayatı da zengindir. Kızıl geyikler, kurt, ayı, vaşak ve domuz, bölgedeki başlıca vahşi yaşamı temsil eder. İç Anadolu'nun ciğeri konumundaki ormanlarda, birçok endemik bitki de yetişmektedir. Ayrıca, doğal su kaynakları bakımından zengin olan ormanlarda birçok noktada akan dereler ve doğasever vatandaşlar tarafından inşa edilmiş güzel çeşmeler bulunmaktadır.

DOĞANIN KALBİNDEKİ CENNET

Akdağmadeni ormanları, sadece doğal güzellikleri değil, aynı zamanda zengin bir yaban hayatını ve doğal su kaynaklarını da içinde barındırıyor. İlçenin doğusundaki dağlık alanlarda yoğunlaşan ormanlık sahalar, bölge sakinlerinin yaz aylarında sıcaklardan kaçıp serinletici bir ortamda doğayla buluşmasına olanak tanıyor.

Akdağmadeni ormanları, sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda bölgenin biyolojik çeşitliliğini koruma konusundaki önemini vurgulayarak, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunar. Doğanın kalbindeki bu cennet, her mevsimde farklı güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

Fotoğraf: Mehmet Doğan