Türkiye Şeker Fabrikaları’nın (Türkşeker) çeşitli branşlarda 390 işçi alımı yapacağı duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (Türkşeker) çeşitli branşlarda 390 işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İşte detaylar…

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla devlete ait bir kamu kuruluşu olan Yozgat’ta da fabrikası bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’de (Türkşeker) istihdam edilmek üzere 390 sürekli işçi alımı yapacaklarını açıkladı.

Bakan Yumaklı, Türkşeker'e ait fabrikalarda istihdam edilmek üzere yapılacak olan alımların detaylarını paylaştı. Yumaklı, "Ailemize yeni katılacak mesai arkadaşlarımızla Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin gücüne güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." şeklinde ifadelerle duyuruyu sonlandırdı.

Türkşeker'in ihtiyaç duyduğu kadrolara göre dağılımı ise şu şekilde:

80 mekatronik bakım onarım

65 elektrik

51 endüstriyel otomasyon

40 mekaniker buhar kazanları

33 makine bakım onarım

31'er bilgisayarlı makine ve metal teknolojisi

15 makine teknisyeni

12 montaj-kaynak işçisi

10 iş makineleri operatörü

9 talaşlı imalat teknisyeni

3 torna-freze ve CNC işçisi

1'er kalite kontrol işçisi, kimya teknisyeni, makine-montaj işçisi ve tır şoförü.

İlgilenen adaylar, başvuru süreci ve detayları için resmi kaynaklara başvurabilirler.