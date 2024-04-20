Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Kurban Bayramı ikramiyesi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Hükümetin, emeklilerin beklentilerini karşılayacak yeni bir plan üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Ocak ayında gerçekleştirilen düzenlemeyle, 16 milyon emekliye %49,25 oranında bir zam yapıldı ve bu, en düşük emekli aylığının 10 bin TL'ye ulaşmasını sağladı. Ancak emekliler, bu zammın kendilerini geçim sıkıntısı içinde bıraktığını belirterek tepki gösterdi.

Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de başlatılan bayram ikramiyesi uygulamasıyla, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emeklilere ve hak sahiplerine ödemeler yapılıyor. İkramiye miktarı zamanla artış gösterdi ve bu yıl için %50'lik bir artışla 3 bin liraya çıkarıldı. SGK, bu Ramazan Bayramı'nda toplam 15,3 milyon emekli ve hak sahibine 41,3 milyar lira ikramiye ödedi.

Emeklilerin beklentilerine yanıt vermek adına iki önemli senaryo ortaya atıldı:

CHP'NİN ÖNERGESİ

CHP'nin meclise Kurban Bayramı ikramiyelerinin 10 bin TL olmasına dair bir önerge sunacağı iddia ediliyor. Eğer bu önerge kabul edilirse, milyonlarca emekliye 10 bin TL Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek.

HÜKÜMET ADIM ATACAK

Kulis bilgilerine göre hükümet, emeklilerin beklentilerini karşılamak ve onların gönlünü almak için bir adım atmaya hazırlanıyor. Hükümetin, Kurban Bayramı’nda emekli ikramiyelerini 3 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkartacağı iddia ediliyor.

Emekliler, Kurban Bayramı öncesinde ikramiye artışıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 2024 yılında Kurban Bayramı 16 Haziran tarihine denk geliyor ve ikramiyelerin bayrama 1 hafta kala hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bayram öncesinde yaklaşık 16 milyon hak sahibine ikramiye ödemeleri yapılacak. Bu ödemeler, emeklilerin yanı sıra şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, vazife malulleri, terör mağduru siviller, yaşlılık maaşı alanları ve dul ile yetim maaşlarından yararlananları kapsayacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NASIL SORGULANIR?

Bayram ikramiyelerinin sorgulanması artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu uygulama sayesinde emekliler, bayram ikramiyeleri ve seyyanen ödemelerini sorgulayabiliyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi web sitesinde TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapan emekliler, bayram ikramiyesini sorgulayabiliyorlar.

e-Devlet'e giriş yapan kullanıcılar, sağ üst köşede bulunan arama çubuğuna "Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama" gelen ikramiyelerini kontrol edebilirler. Ayrıca ikramiye sorgulama işlemleri alternatif olarak telefonla veya internet bankacılığı aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.