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Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 personel alımı için sözlü sınav tarihleri belli oldu.

Kültür ve turizm alanında nitelikli personel ihtiyacını karşılamak adına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan duyuru, adayları heyecanlandırdı. Bakanlık, 30 yeni Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı alımı için başvuruları almış ve sözlü sınav tarihlerini belirledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi sayfasında yayımlanan duyuruya göre, elektronik ortamda 02.10.2023-16.10.2023 tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından, sözlü sınav tarihleri belirlendi. Sözlü sınavın gerçekleştirileceği yer ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Ankara'daki merkezi olan İsmet İnönü Bulvarı No:32 Emek/ANKARA.

Sözlü sınav, 04-05-06 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak ve adaylar, sınav gün ve saat bilgilerini Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kariyer kapısı olan https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden öğrenebilecekler. Ayrıca, adaylar sınav saatinden 30 dakika önce kimlik belgeleriyle (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) hazır bulunmalıdırlar.

Önemli bir not olarak, adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacak; bu nedenle, sınav detaylarını düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, nitelikli adaylarını bekliyor.