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Adem Karacabey Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanı Sosyolog Merve Er tarafından “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele” hakkında öğrenciler ve katılımcılar bilgilendirildi.

Seminere Yenifakılı Kaymakamı Akın Aydın, ilçe emniyet müdürlüğü personeli, ilçe jandarma komutanlığı personeli, kaymakamlık personeli, ilçe belediye personeli, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nde görev yapan Sosyolog Merve Er, 2019 yılından itibaren yürütülen Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele farkındalık çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Erken Yaşta ve Zorla Evlilikle Mücadele çalışmalarında farkındalığın artırılması ile erken yaşta ve zorla evliliğin önüne geçilmesinin hedeflendiğini dile getiren Sosyolog Er, TÜİK verilerine göre Yozgat’ın erken yaşta ve zorla evlilik konusunda Türkiye sıralamasında 20’nci il olduğunu ve bu kapsamda da bakanlık tarafından bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerine ağırlık verdiklerini ifade etti.

Erken yaşta ve zorla evliliğin sonrasında gerçekleşen sağlık problemlerine değinen Sosyolog Merve Er erken evliliğin kız çocukları için erken cinsel ilişki ve erken gebelik demek olduğunun altını çizdi. Yapılan araştırmalarda adölesan gebeliklerde anne ve bebek ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu ifade eden Merve Er yaptığı açıklamada, “TCK’da erken yaşta evlilik bir suç olarak tanımlanmamakla birlikte bu tarz evlilikler; M. 103 çocuğun cinsel istismarı, M. 104 reşit olmayanla cinsel ilişki, bağlamında cezalandırılmaktadır. Sadece fail değil mağdurun ve failin anne babası da ceza alabilecek. ifade etti. Çocuk hakları nedir? Erken yaşta evlilik nedir? Dünya’da, Türkiye’de ve İlimizde erken yaşta evlilik oranları nedir? Neden kız çocukları erken yaşta evlendirilmekte? Erken yaşta ve zorla evliliğin sonuçları konularına değindik. Erken yaşta evlilik yaşam ve gelişme hakkı, anne ve babayla yaşama hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı gibi hakların ihlalidir. Erken yaşta evlilikler; çocuğa yönelik ve kadına yönelik bir şiddettir. Erken yaşta evlilik çocuğun cinsel istismarıdır. Erken yaşta evlilikler kadın erkek eşitsizliğinin bir sonucudur. Kız çocukları, erkek çocuklarına göre daha sıklıkla erken yaşta evlendirilmektedir. Erken yaşta evliliğin zorluklarını kız çocukları daha ağır deneyimlemektedir” şeklinde konuştu.

Yenifakılı ilçe kaymakamı Akın Aydın yapmış olduğu konuşmada, “Erken yaşta ve zorla evliliğin sosyolojik bir sorun olduğunu, her bir çocuğun geleceğin teminatı olduğunu, bu konuyla ilgili kaymakamlık olarak her zaman çocukların yanında olduğunu, çocukların eğitim hayatına devam ederek istihdama katılmaları gerektiğini” ifade etti.