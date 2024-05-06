Sağlık Bakanlığını 116’ncı dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü (DHY) kurasında Yozgat Şehir Hastanesine; Üroloji, kardiyoloji, nöroloji, anesteziyoloji ve reanimasyon, beyin ve sinir cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz, iç hastalıkları, acil tıp, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıları bölümlerine yeni doktor ataması yapılacak.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olmasının bilincinde hizmet vermeye devam ettiğini dile getirerek şunlar söyledi: “Hastanemiz ilk hasta kabulüne başladığı 13 Ocak 2017 tarihinden itibaren 1 Mayıs 2024 tarihine kadar 6 milyon 321 bin 280 muayene hizmeti verilmiştir. 250 bin 706 hastamız hastanemizde yatılarak tedavisi yapılmıştır. 169 bin 184 ameliyat başarı ile gerçekleştirilmiştir. 14 bin 510 anjiyografi yapılmıştır. 235 bin 514 MR çekimi, 327 bin 616 BT çekimi gerçekleşmiştir. 25 milyon 848 bin 427 tetkik yapılmıştır. 2024’ün ilk dört ayına baktığımızda hastanemiz tarafından şimdiden 320 bin muayene hizmeti verilmiş olup 9 bin ameliyat başarıyla yapılmıştır. Hastanemize her geçen gün vatandaşlarımızdan ve çevre illerden ilgi daha da artmaktadır. Şu asla unutulmamalıdır ki, bizlerde özveriyle 7/24 esasına göre gece gündüz demeden, sadece Yozgat’a değil çevremizde ki birçok ile ve ilçeye de sağlık hizmeti sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz.”

Başhekim Kozan, 116’ncı dönem DHY kurasında atanacak yeni hekimlerin poliklinik hizmetine başlamalarıyla birlikte hastalara kaliteli ve ulaşılabilir hizmet verme konusunda daha da iyi durumda olacağını söyledi.

Başhekim Kozan, açıklamasının son bölümünde ise şu ifadelere yer verdi: “Yeni atamalarla daha da güçlü olacağız. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya, AK Parti Yozgat Milletvekilimiz Sayın Abdulkadir Akgül’e, AK Parti Yozgat Milletvekilimiz Sayın Süleyman Şahan’a, MHP Yozgat Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef’e ve emeği geçen tüm siyasi büyüklerimize teşekkür ederim.”