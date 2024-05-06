Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı’na sayılı günler kala 2024 yılı için vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı. Detaylar haberimizde:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen "Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlenmiştir” dedi.

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