Yozgat'ta 68 yaşındaki emekli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ertuğrul Kapusuzoğlu, insanları güldüren ve düşündüren Nasreddin Hoca'yı vatandaşlara ve çocuklara tanıtarak bu kültürü yaşatmak için büyük çaba harcıyor.

Alışveriş arabası, kumaş ve deriden yaptırıp "Alakaçan" adını verdiği maket eşeği ile Nasrettin Hoca kıyafeti giyerek cadde ve sokaklarda dolaşan Kapusuzoğlu, vatandaş ve çocuklarla buluşup ünlü Türk mütefekkiri ile ilgili fıkraları anlatıyor.

Kapusuzoğlu’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterip fotoğraf çektirirken, maket eşeğe de çocuklar binip gezme imkanı buluyor.

“NASRETTİN HOCA’YI DÜNYAYA TANITACAĞIM”

Nasrettin Hoca’yı Yozgat’ın dışında Türkiye’de ve dünyada tanıtacağını söyleyen Ertuğrul Kapusuzoğlu, “Nasrettin Hoca tesadüfen doğmuş, oluşturulmuş bir karakter değil. Ben 30 sene lisede öğrencilerimle sahneye koydum, 20 sene önce de Ankara Gazi Üniversitesi’nde Nasrettin Hoca’yı sahneye koydum ama artık öğrencilerim yok. Ben de bunu tek kişilik oyuna düşürmeye karar verdim, epeyce de bunu sahneledim ve oynadım. Tabi ki Yozgat bundan faydalanacak, Türkiye de tanıyacak ama ben dünyada da en kısa zamanda Nasrettin Hoca oyununu oynayacağım. Nasrettin Hoca Türk ve dünya mizahının da güneşidir. Kendisi sadece gülünecek, komik bir adam değil o bir kaymakam, belediye başkanı, müftü ve atabeydir, öğretmendir. Çocuklar kısmında evet gülmeceler var ama büyüklere oynarken düşündürmeler var, onu tanımamız lazım” dedi.

“NASRETTİN HOCA’DA BÜYÜK DERSLER, GÜZELLİKLER VAR”

Alışveriş sepetinden yapıp adını “Alakaçan” koyduğu maket eşeğine vatandaşların ilgi gösterip fotoğraf çektirdiğini ve çocukların eşeğe bindiğini de söyleyen Kapusuzoğlu, “Nasrettin Hoca’yı yürütmekte zorladık onun için bir alışveriş sepetini üstünden kestik ve Alakaçan’ı yaptık. Bu beni çok yordu, şimdi de ikinci bir eşek yapıyoruz, birincisi Yozgat’ta kalacak ikincisiyle biz Ankara’dan başlayıp Türkiye’yi gezeceğiz. Kesinlikle iddialıyım Nasrettin Hoca’yı dünyaya tanıtacağım. Onu sevmemek mümkün değil ve her Türk vatandaşının Nasrettin Hoca’yı kesinlikle tanıması lazım. Onda bize çok büyük dersler ve güzellikler var. Her şeyi ile Nasrettin Hoca bizim, sahip çıkmalıyız” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZA KÜLTÜRÜMÜZÜ ÖĞRETİYOR”

Cumhuriyet Meydanı’nda çocuğunu maket eşeğe bindiren vatandaşlardan İsmail Bozdemir ise “Çok güzeldi, çocuklarımıza geçmişimizi ve göreneklerimizi öğretiyor. Çocuklar da mutlu oluyor, Nasrettin Hoca’yı, kültürümüzü tanımış oluyorlar. Bizim çok hoşumuza gitti” ifadelerine yer verdi.